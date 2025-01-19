أعلن مكسيم ليكسوتوف نائب عمدة موسكو، اليوم الأحد، عن إطلاق أول ترام بلا سائق بعد أن اجتاز 3200 كم من الاختبارات الناجحة، استمرارا لتطوير المواصلات العامة الذكية والصديقة للبيئة في روسيا.

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

وقال مكسيم ليكسوتوف أن ترام Lvyonok-Moskva قطع عدة كيلومترات في شبكة كراسنوبرسنينسكي الاختبارية في حي ستروجينو بالمدينة، وأن الذكاء الاصطناعي القائم على برمجيات روسية يؤدي مهام السائق البشري على أكمل وجه، وبدقة متناهية.

وأضاف أنه خلال عام 2024، نجح الترام في إكمال المرحلة الأولى من الاختبارات وبدأت اليوم المرحلة الثانية من الاختبارات وجرى إطلاق أول ترام آلي بدون سائق في روسيا.

وأشار إلى أن الترام قطع 3200 كيلومتر في المدينة دون انتهاك قواعد المرور، فيما أصبح عمل السائق يقتصر على مراقبة أداء الترام ذاتي القيادة، وأنه سيتم في الأيام المقبلة بدء اختبار الترام الذكي الثاني، قبل إقرار هذه المنظومة وبدء تعميمها في موسكو وباقي مدن روسيا.

وتعد المواصلات العامة في موسكو واحدة من أكثر أنظمة النقل تطورا وكفاءة على مستوى العالم، حيث توفر شبكة متكاملة تشمل المترو والحافلات الكهربائية والترام وسيارات الأجرة الكهربائية.

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