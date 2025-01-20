الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس متهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس شخص بتهمة حيازة عدد من الأقراص المخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وألقت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، القبض على أحد الأشخاص وبحوزته عدد من الأقراص المخدر مخبئة داخل حقائبه أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج على متن إحدى الرحلات المغادرة من ميناء القاهرة الجوى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة المخدرات 
 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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محكمة جنح النزهة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة

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