الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

مان سيتي
مان سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، إصابة أحد لاعبي الفريق قبل مباراته اليوم الأحد، أمام إبسويتش تاون على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة 22 للبريميرليج.

إصابة لاعب مان سيتي

وأصدر مانشستر سيتي، بيانًا كشف فيه عن إصابة المدافع الهولندي ناثان آكي، ما أدى لغيابه عن مباراة اليوم ولم يكشف السيتي عن طبيعة إصابة آكي، أو مدة غيابه عن الملاعب.

ويستعد مانشستر سيتي بعد مباراة اليوم لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب مانشستر سيتي في العودة بالفوز من أجل الاحتفاظ بحظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث يحتل المرتبة 22 بـ8 نقاط، فيما يحتل باريس المركز 25 بـ7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا سان جيرمان مانشستر سيتي ناثان اكي نادي

مواد متعلقة

بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يكتسح إيبسويتش تاون بسداسية بالدوري الإنجليزي

بقيادة الأهلي وبيراميدز، الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية
ads

الأكثر قراءة

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

خناقة مدرسة التجمع، إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة التعدي على الطالبة كرمة

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على كرواتيا (14-11) في الشوط الأول

منوعات

المزيد

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

المزيد
الجريدة الرسمية