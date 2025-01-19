مانشستر سيتي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي مانشستر سيتي، إصابة أحد لاعبي الفريق قبل مباراته اليوم الأحد، أمام إبسويتش تاون على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة 22 للبريميرليج.

إصابة لاعب مان سيتي

وأصدر مانشستر سيتي، بيانًا كشف فيه عن إصابة المدافع الهولندي ناثان آكي، ما أدى لغيابه عن مباراة اليوم ولم يكشف السيتي عن طبيعة إصابة آكي، أو مدة غيابه عن الملاعب.

ويستعد مانشستر سيتي بعد مباراة اليوم لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب مانشستر سيتي في العودة بالفوز من أجل الاحتفاظ بحظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث يحتل المرتبة 22 بـ8 نقاط، فيما يحتل باريس المركز 25 بـ7 نقاط.

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