الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تراجع معدل تأخيرات القطارات اليوم

قطار
قطار
ads

توقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية تراجع  معدل تأخيرات القطارات اليوم، بالتزامن مع حالة  الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد مؤخرا

 

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 100 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية  إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 50 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 85  دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخيرات القطارات استقرار في الأحوال الجوية الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر
ads

الأكثر قراءة

اليوم، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصرية رسميا

نص التحريات الأولية في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 يناير 2025

زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدرسة التجمع الخامس صاحبة واقعة التعدي على إحدى الطالبات

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

ضبط 52 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 63 سائقا للكشف عن المخدرات في حملات بالمحافظات

انخفاض اليوسفي والبرتقال الملكي، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي، حريق هائل في ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية، مفاجأة في خناقة مدرسة التجمع، اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

منوعات

المزيد

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

"الأغذية العالمي" يضع خططا عاجلة للتدخل في غزة

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية