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موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

موعد قرعة دور الـ
موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا

قرعة كأس ملك إسبانيا، يجري الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين مراسم قرعة دور الـ8، لبطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2024 -2025.

ومن المحتمل أن تسفر مراسم قرعة اليوم في كأس ملك إسبانيا عن كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد، بعدما خاضا نهائي السوبر الإسباني قبل أسبوع وتوج به النادي الكتالوني عقب الفوز بنتيجة 5/2.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا


فالنسيا، ليجانيس، خيتافي، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أوساسونا، ريال سوسيداد، ريال مدريد.

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا


تنطلق مراسم قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا اليوم في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، 1 بتوقيت إسبانيا.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا

 
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بث مراسم قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مباشرة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر إكس، فيس بوك، يوتيوب.


وأسدل الستار مساء يوم الخميس الماضي على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.


وحجز  ريال مدريد التذكرة الأخيرة بالفوز على سيلتا فيجو، بخمسة أهداف مقابل هدفين، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

 


وتأهل برشلونة إلى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما فاز بشكل مريح على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

بينما تأهل أتلتيكو مدريد على حساب إلتشي حيث فاز بأربعة أهداف دون رد، وودع حامل اللقب أتلتيك بلباو المنافسة مبكرًا بعدما خسر أمام أوساسونا بثلاثة أهداف لهدفين.

 

من جهة أخرى، صعد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني من جديد بعدما تغلب على لاس بالماس أمس، بنتيجة 4/1 في الجولة العشرين من البطولة، مستغلًا تعثر أتلتيكو مدريد بهدف دون رد أمام ليجانيس، في حين تعادل برشلونة بهدف لمثله مع خيتافي.

وعلى الصعيد الأوروبي، يخوض برشلونة مباراته في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري، غدا الثلاثاء، ضد بنفيكا، ويواجه أتلتيكو مدريد خصمه باير ليفركوزن في اليوم نفسه، على أن يواجه ريال مدريد نظيره سالزبورج يوم الأربعاء المقبل.

 

 

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كأس ملك إسبانيا الإتحاد الأسباني لكرة القدم برشلونة ريال مدريد ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد

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