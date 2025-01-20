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حوادث

أول قرار في اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

محمد مجدي أفشة، فيتو
محمد مجدي أفشة، فيتو

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بحجز رجل أعمال “ر. ح.ر” متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

النصب على اللاعب مجدي أفشة 

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

 

 

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

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