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إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

تنصيب ترامب، فيتو
تنصيب ترامب، فيتو

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مطاعم وحانات العاصمة الأمريكية واشنطن، تقدم قائمة طعام خاصة بمناسبة تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قائمة طعام خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

وأشارت الشبكة إلى أن حانة في فندق "ووترجيت"، الذي اشتهر بفضيحة التنصت على المكالمات في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، تقدم شطيرة البرجر والبطاطا المقلية مع الكمأة الذهبية وكوب من مشروب "كولا دايت"، وهو ما يعد المجموعة المفضلة لترامب، مضيفة أن من بين الخيارات الخاصة الأخرى: مجموعة من المقبلات من لحم البقر الرخامي وجراد البحر والكافيار.

مراسم تنصيب دونالد ترامب

وأضافت القناة، أن مطعم "سالاماندر" يقدم "طلب 47" (إشارة إلى أن ترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة)، الذي يشمل قائمة طعام لشخصين بالإضافة إلى الويسكي والنبيذ والمقبلات المقدمة من الطاهي. كما يقدم مطعم "نيو هايتس" قائمة طعام مكونة من ثلاثة أطباق تقدم في حفلات العشاء الرسمية في مبنى الكابيتول احتفالا بتنصيب الرؤساء الجدد.

ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب ظهر غد بالتوقيت المحلي الذي يوافق الـ20 من يناير.

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