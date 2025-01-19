أول تعليق من ترامب على تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، على عملية تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

ترامب يعلق على عملية تبادل الأسرى

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب: إن "خروج الرهائن يبدأ اليوم وستكون ثلاث شابات أول من يخرجن".

وكانت حركة حماس قالت اليوم إنها سلمت للوسطاء أسماء الأسيرات الثلاث في قطاع غزة اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وطالبت بالمقابل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش أكمل استعداداته لاستقبال الأسرى، عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “إن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلم فيها الصليب الأحمر المختطفات الثلاث اللاتي ستفرج عنهن حركة حماس اليوم”.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل تتسلم قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قالت إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

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