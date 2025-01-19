راقصة وممرضة ومشجعة، كل ما تريد معرفته عن الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن؟

أطلقت حركة حماس، الأحد، سراح 3 أسري إسرائيليات في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد أن الأسري الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن في قطاع غزة، دخلن الأراضي المحتلة بمواكبة قواته.

ماذا تعرف عن الرهائن الإسرائيليات؟

رومي جونين

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، احتجزت حماس الراقصة رومي جونين (24 عاما) كرهينة عند اقتيادها إلى غزة من مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر واختبأت جونين من المسلحين لساعات برفقة عدد من الأصدقاء قبل أن تصاب برصاصة في اليد.

وكانت جونين تتحدث في الهاتف مع أسرتها عندما سمعت وهي تقول "سأموت اليوم".

وآخر ما سمعته الأسرة هو قول منفذي الهجوم "إنها على قيد الحياة، لنأخذها". وجرى تتبع هاتفها لاحقا وصولا إلى موقع في قطاع غزة.

دورون شطنبر خير

ومن بين الرهائن المفرج عنهم الممرضة البيطرية دورون شطنبر خير (30 عاما) حيث اقتيادها عناصر حماس إلى غزة من منزلها في كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر.

وبعد ساعات قليلة من بدء الهجوم، اتصلت بوالدها ووالدتها هاتفيا وقالت إنها خائفة وإن المسلحين وصلوا إلى المبنى الذي تسكن فيه.

وأرسلت بعد ذلك رسالة صوتية إلى أصدقائها تقول فيها "لقد وصلوا.. عثروا علي".

إميلي دماري

تبلغ إميلي دماري من العمر 28 عاما وهي بريطانية إسرائيلية جرى اقتيادها من منزلها في كيبوتس كفار عزة.

ونشأت إميلي في لندن وتشجع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب والدتها، أصيبت برصاصة في يدها وبشظية في ساقها، وتم تعصيب عينيها قبل نقلها إلى قطاع غزة.

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