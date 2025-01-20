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رياضة

بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري

مصطفى شلبي لاعب الزمالك،
مصطفى شلبي لاعب الزمالك، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مستوى مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تطور في المباريات الأخيرة.

الأهلي يعاني من أزمات كثيرة

وقال التابعي، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يعاني من أزمات في الوقت الحالي، والأداء في تراجع منذ فترة، وأعتقد أن كولر سيستمر حتى كأس العالم للأندية".

سيف الجزيري، فيتو
سيف الجزيري، فيتو

أورلاندو فريق عادي

وواصل: "الأهلي كان سيئا في مباراة أورلاندو، وهو فريق عادي، والأهداف من أخطاء دفاعية، وأغلب لاعبي الأهلي يقدمون أداء متواضعا في الموسم الحالي".

وشدد: "الخطيب أسطورة ويعرف كرة بشكل جيد، ويجب أن يجلس مع كولر لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق بهذا الشكل".

محتاجين شيخ بتاع أعمال

وعن مباراة الزمالك قال: "نريد أن نذهب لشيخ بتاع أعمال لمعرفة سبب تغير مستوى سيف الجزيري، بعد أن سافر عن النادي بدون إذن ثم عودته ومشاركته في المباريات".

وشد: "جروس كان يجرب العديد من اللاعبين في الوقت الحالي، ومستوى شلبي يتألق في المباريات في الوقت الحالي، عن بداية المستوى، ومستواه تطور".

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