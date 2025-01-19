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رياضة

شاهد، هتافات جماهير الزمالك خلال مباراة إنيمبا في كأس الكونفدرالية

الزمالك وإنيمبا
الزمالك وإنيمبا

رصدت عدسة فيتو المتواجدة في مباراة  الزمالك وإنيمبا النيجيري هتافات جماهير الفارس الأبيض خلال اللقاء الذي يقام الآن ضمن في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة.

ويتقدم الزمالك في النتيجة أمام إنيمبا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تقام الآن على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك وإنيمبا 

وسجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك الهدف الأول ضد إنيمبا بالدقيقة 29 

فيما سجل سيف الجزيري لاعب  الزمالك  لهدف الثاني في مرمى إنيمبا النيجيري بالدقيقة 48 

 وقلص إنيمبا النيجيري الفارق وسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 57 عن طريق إيفيني

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

 

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري 

ويخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

فيما يسعى إنيمبا لتحقيق الفوز أملا في تعثر المصري أمام بلاك بولز من أجل مرافقة الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك 
الزمالك 

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

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الزمالك انيمبا النيجيري كأس الكونفدرالية مصطفي شلبي

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