مدة غياب أشرف داري عن تدريبات الأهلي بعد إصابة العضلة الخلفية

دوري أبطال إفريقيا، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أشرف داري مدافع الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويعاني اللاعب من شد في العضلة الخلفية تلك الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري.

في سياق آخر، حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي التواصل مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة والذي يترأس بعثة فريق الكرة في رحلة كوت ديفوار من أجل الاطمئنان علي البعثة والفريق ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة ستاد أبيدجان الليلة.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان اليوم حيث شهدت الجلسة مناقشة خطة المباراة وايضا تشكيل الفريق المنتظر إعلانه في المحاضرة الأخيرة.

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الي ملعب مباراة ستاد أبيدجان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة الفريقين الليلة.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمباراة ستاد ابيدجان المرتقبة اليوم السبت فى دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

وخاض لاعبو الأهلي مران خفيف في فندق الإقامة قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها مساء اليوم السبت.

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة ستاد أبيدجان تشهد مراجعة التعليمات الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وإستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا

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