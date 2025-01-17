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رياضة

شوط أول سلبي في ودية منتخب الشباب أمام غزل المحلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام الفريق الأول بنادي غزل المحلة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد المحلة، في إطار استعدادات منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة المقرر انطلاقه في كوت ديفوار في أبريل المقبل. 

فريق غزل المحلة، فيتو
فريق غزل المحلة، فيتو

تشكيل منتخب الشباب لمواجهة غزل المحلة 

استقر الكابتن أسامه نبيه المدير الفني على تشكيل منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005 المقرر أن يؤدي بعد لحظات مباراة ودية مع الفريق الأول لغزل المحلة بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني ضمن سلسلة التجارب التي يخوضها فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب أبريل المقبل فى كوت ديفوار 

ويضم التشكيل: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى وأحمد سمير وأحمد عابدين ومحمد  معتز ومحمود لبيب فى خط الدفاع وخالد ربيع وأحمد حيد وأحمد كاباكا فى خط الوسط..ومحمد رأفت ومحمد شرف وأحمد عموري فى خط الهجوم 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس ود.ايمن فريد الطبيب واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

وكان منتخب الشباب قد فاز على رجاء مطروح بهدفين نظيفين فى أول تجاربه تحت ولاية أسامة نبيه.

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منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 غزل المحلة بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة كوت ديفوار أسامة نبيه

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