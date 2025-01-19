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رياضة

رئيس الأولمبية يهنئ وزير الرياضة واتحاد كرة اليد بالفوز على كرواتيا

ياسر إدريس رئيس اللجنة
ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، فيتو

كرة اليد، حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على تهنئة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة خالد فتحي، بعد الفوز المنتخب المصري على كرواتيا (28/24) والتأهل للدور الرئيسي في صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط. 

ياسر إدريس يشيد بأداء منتخب كرة اليد

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأداء رجال منتخب مصر أمام كرواتيا أصحاب الأرض والجماهير وتألق الحارس الكبير محمد علي. 

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد 2025 بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والحصول على صدارة المجموعة الثامنة ويتمنى التوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة. 

مصر تهزم كرواتيا في ختام دور المجموعات

 حقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، فوزا هاما على نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة (28-24)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (14-11) على أصحاب الأرض منتخب كرواتيا.

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كرة اليد ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية وزير الشباب والرياضة خالد فتحي

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