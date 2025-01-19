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رياضة

غيابات مؤثرة، بشرة خير لمنتخب كرة اليد قبل مواجهة كرواتيا في المونديال

لوكا سيندريتش لاعب
لوكا سيندريتش لاعب منتخب كرواتيا

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام صاحب الأرض منتخب كرواتيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ويعاني منتخب كرواتيا عددا من الغيابات الهامة، التي قد يكون لها تأثير كبير على مستوى الفريق في مباراته أمام منتخبنا الوطني اليوم.

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لوكا سيندريتش لاعب منتخب كرواتيا

ويغيب عن منتخب كرواتيا اليوم كل من، دوماجوي دوفنياك كابتن الفريق وأحد العناصر الأساسية على مستوى الدفاع، بالإضافة لغياب لوكا سيندريتش وهو واحد من اللاعبين الأساسيين في قائمة أصحاب الأرض.

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دوماجوي دوفنياك لاعب منتخب كرواتيا

 قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم تعيين طاقم حكام تشيكي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا مساء اليوم الأحد، 

وتسيطر بعض المخاوف على بعثة المنتخب الوطني، من من قرار تعيين طاقم الحكام التشيكي لإدارة المباراة في ظل ذكريات سيئة سابقة عندما أدار مباراة مصر وإسبانيا الماضية بأولمبياد باريس.

موعد مباراة مصر وكرواتيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر مع أصحاب الأرض منتخب كرواتيا في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل المنتخب الوطني حاليا وصافة ترتيب المجموعة الثامنة بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا صاحب الصدارة.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24).

قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا

وضمت قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا 16 لاعبا هم:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”.

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

وقرر الجهاز الفني استبعاد كل من محمد طارق لاعب الدائرة وبلال مسعود الجناح الأيسر من قائمة مباراة اليوم أمام كرواتيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر 

 ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25).

الجمعة | مصر × البحرين - انتهت بفوز مصر (35-24).

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

 وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظرونه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر دخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

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