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رياضة

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على كرواتيا (14-11) في الشوط الأول

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تقدم المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، على نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة (14-11)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل المنتخب الوطني حاليا وصافة ترتيب المجموعة الثامنة بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا صاحب الصدارة.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24).

مواعيد مباريات منتخب مصر 

 ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25).

الجمعة | مصر × البحرين - انتهت بفوز مصر (35-24).

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

 وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”.

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود.

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف.

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