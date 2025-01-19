علي ماهر يوجه رسالة عتاب لجماهير المصري

المصري، أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن الفريق أصبح يمتلك هوية ويسير بشكل جيد في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وقال ماهر، في تصريحات تليفزيونية: "بنعمل فرقة تنافس في الدوري المصري، وهذا الأمر ليس سهلا، ونسير في الدوري بشكل جيد وفرق بيننا وبين الأول 3 نقاط، وخضنا المباريات الكبيرة، كما تأهلنا لربع نهائي الكونفدرالية".

هدفنا تتويج المصري ببطولة

وتابع: "أشكر لاعبي المصري، ومجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي، الذي يوفر كل شيء للفريق ويلتزم بكلمته، وهناك شغل في الفريق والأندية أصبح تعمل حساب للمصري وأصبح هناك فرقة تلعب كرة وأصبح هناك هوية، وأطالب الجماهير بالصبر، والبناء ليس سهلا على الفريق وهدفنا التتويج ببطولة".

علي ماهر، فيتو

وواصل:" كان هدفنا الفوز على بلاك بولز، وعدم انتظار نتيجة الزمالك أمام إنيمبا، وأهدرنا ركلة جزاء في بداية المباراة، ولكننا استطعنا تسجيل هدف بعدها بدقائق".

ندرب اللاعبين على ركلات الجزاء ولكن

وأردف علي ماهر:" في التدريبات أركز على تدريب اللاعبين على ركلات الجزاء، والجميع يسجل ولكن في المباريات يكون هناك ضغط، ولذلك نبحث عن اللاعبين التي تمتلك شخصية وتكون قادرة على اللعب وتحمل ضغط الجماهير، وأشكر اللاعبين على الأداء في المباراة".

وأكمل:" طلبنا خوض مباراة فاركو في برج العرب خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد، ودخلنا معسكر مغلق بالإسكندرية".

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