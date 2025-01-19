الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علي ماهر: رحيل دغموم عن المصري مرفوض واختياري للصفقات بهذه الطريقة

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

رفض علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، رحيل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كريم العراقي تطور مستواه كثيرا

وقال علي ماهر، في تصريحات تليفزيونية إن كريم العراقي من أفضل لاعبي الجبهة اليمنى في الدوري المصري، ومهمة المدير الفني هي تطوير أداء اللاعبين، وفخر الدين بن يوسف أداؤه تحسن أفضل من تواجده في الإسماعيلي.

عبد الرحيم دغموم، فيتو
عبد الرحيم دغموم، فيتو

الصفقات تكون بالكيف وليس بالكم

وتابع أن أداء لاعبي المصري تحسن وتطور وهذا مهم جدًا، وفي فيوتشر طورنا أداء محمد عبدالمنعم وبوبو ومروان محسن، ومن المهم كيفية اختيار اللاعبين ليكون مناسب لطريقة اللعب والصفقات تكون بالكيف وليس بالكم.

رحيل دغموم مرفوض

وعن رحيل دغموم قال علي ماهر  من الصعب الموافقة على رحيل لاعبين في يناير، ونحن نحتاج للتعاقد مع لاعبين، بسبب الإصابات، وأمنح بعض اللاعبين راحة خوفًا من الإصابات، ودغموم تواجده في الفريق مهم، وجميع لاعبي المصري شاركوا في المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي ماهر المصري البورسعيدي عبدالرحيم دغموم الإنتقالات الشتوية الجارية كريم العراقى فخر الدين بن يوسف محمد عبدالمنعم

مواد متعلقة

الكونفدرالية، المصري يفوز علي بلاك بولز بثلاثية ويصعد مع الزمالك لـ ربع النهائي (صور)

علي ماهر يضع الرتوش الأخيرة للمصري قبل مواجهة الحسم بالكونفيدرالية

المصري يحسم تجديد عقد دغموم عقب العودة من نيجيريا

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية بعد التعادل مع الزمالك

ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

تمهيدا لإخلاء سبيلهن، ترحيل المتهمات بالاعتداء على زميلتهن بمشاجرة مدرسة لقسم شرطة التجمع

شبورة كثيفة وأمطار، تحذير من حالة الطقس حتى السبت المقبل

مونديال كرة اليد، مصر تهزم كرواتيا وتحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

المزيد
الجريدة الرسمية