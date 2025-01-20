الإثنين 20 يناير 2025
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طقس متقلب خلال الأيام المقبلة.. شديد البرودة ليلا.. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.. أمطار متوسطة لمدة 72 ساعة.. ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة، حيث يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.
 

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طوارئ بالموانئ البحرية بسبب حالة الطقس

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
 

حالة الطقس الاسبوع المقبل، ومن المتوقع أن  يسود معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على الجنوب، شديد البرودة ليلا  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:19:22

درجة الحرارة الصغرى:11:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:20

درجة الحرارة الصغرى: 12:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:21

درجة الحرارة الصغرى: 10:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:28

درجة الحرارة الصغرى: 19:14

 

الظواهر الجوية الأيام المقبلة

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب تؤثر على الرؤية الأفقية على المناطق القريبة من المسطحات المائية، فى الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المناطق الزراعية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد أيام "الاثنين، الثلاثاء، الخميس".

 

 


ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية


3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك


كما تسقط أمطار خفيفة مساء الغد على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يوم الأربعاء المقبل.

وتنشط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومى الجمعة والسبت المقبلين

 

 

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأحد 19- 01- 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدلا على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

 

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