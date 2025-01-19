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أخبار مصر

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

خريطة الأمطار، فيتو
خريطة الأمطار، فيتو

خريطة سقوط الأمطار، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

 

مرتفع جوي مؤثر على طقس البلاد

وقالت "غانم" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: لا تزال الأحوال الجوية مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، وتأثير المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ملحوظ في عدم وجود أي سحب مؤثرة بسقوط أمطار مع زيادة فترات سطوع الشمس، وجعل قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقيت من العام بحوالي من درجتين إلي 3 درجات مئوية.

 

نشاط الرياح على البحر الأحمر

وأضافت: يوجد نشاط نسبي للرياح خلال فترات الليل وهو ما يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح لا يزال مستمر خاصة على البحر الأحمر بشكل قوي وتصل السرعات 60 كم/الساعة ما يؤدي الي ارتفاع الأمواج الي 3.5 مترا على خليج السويس والبحر الأحمر.

 

مناطق سقوط الأمطار 

ولفتت إلي أنه من المتوقع مع يوم الثلاثاء المقبل مرور لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على عودة سقوط الأمطار مرة أخرى، مشيرة إلي أنه بدءًا من مساء الثلاثاء سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وتمتد لباقي السواحل وبعض المحافظات الداخلية يوم الاربعاء.
 

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