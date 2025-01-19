الأحد 19 يناير 2025
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الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر دفئًا على الإطلاق

الارصاد الجوية، فيتو
الارصاد الجوية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن  المنظمة العالمية للأرصاد الجوية  تؤكد أن عام 2024 هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، حيث بلغ متوسط ​​درجات الحرارة حوالي 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة،وفقًا لتقرير أبرز أحداث المناخ  لعام ٢٠٢٤

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هذا يؤكد مدى تحول المناخ الحالي عن الماضي بسبب استمرار حرق الوقود الأحفوري حيث يظل تغير المناخ الناجم عن الإنسان هو المحرك الرئيسي لارتفاع درجات حرارة الهواء وسطح البحر، في حين أن عوامل أخرى، مثل ظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي(ENSO) ساهم أيضًا في درجات الحرارة غير العادية التي لوحظت خلال العام

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 16-1-2025

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 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس  ، حيث يسود طقس معتدلا على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12


حذرت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك يومى الخميس والجمعة.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

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