أخبار الرياضة اليوم: الكشف عن موعد الكشف الطبي لمرموش.. الأهلي يواجه فريقا عربيا بدوري الأبطال والزمالك يهزم إنيمبا.. الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

موعد خضوع عمر مرموش للكشف الطبي في مانشستر سيتي

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للإعلان عن التعاقد مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الحالية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن عمر مرموش سيخضع للكشف الطبي غدا الإثنين 20 يناير، قبل إتمام التعاقد رسميًا مع اللاعب المصري مقابل 80 مليون يور2 على أن يتم الإعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء أو الأربعاء بأقصى تقدير.

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسدل الستار على دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة اليوم الأحد، والتي شهدت تحديد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، وعلى رأسها النادي الأهلي.

ويواجه النادي الأهلي أحد الفرق المتأهلة عن صدارة المجموعات الثلاثة من دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف أورلاندو المتصدر بفارق 4 نقاط.

ويعد المنافسون المحتملون لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي هم: الهلال السوداني، أو الترجي التونسي، أو الجيش الملكي المغربي.

ريال مدريد يهزم لاس بالماس

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني الممتاز بعد الفوز على حساب ضيفه لاس بالماس 4-1 ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم لاس بالماس مبكرًا، في الثانية 28 عن طريق فابيو سيلفا، ثم رد ريال مدريد بقوة، وتعادل عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وأضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم عاد مبابي بالهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 36، واختتم رودريجو جويس رباعية ريال مدريد في الدقيقة 57.

الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم

اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلمت فيتو من مصدر داخل الأهلي أن كهربا أنهى اتفاقه مع الفريق الليبي علي الانتقال لهم علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري.

كواليس زيارة هاني أبو ريدة لنادي الزمالك

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وفدًا من اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بمقر القلعة البيضاء ظهر اليوم الأحد.

وقام وفد من اتحاد الكرة مكون من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة ووليد درويش عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، بزيارة مقر نادي الزمالك ظهر اليوم.

شوبير يعود لدكة الأهلي أمام فاركو والشناوي أساسيا

أكد مصدر داخل الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق سيعود لدكة البدلاء في مباراة فاركو الأربعاء القادم على أن يتواجد محمد الشناوي أساسيا بعد أن جلس الأخير احتياطيا في آخر مباراتين أمام سموحة وأورلاندو في الدوري ودوري أبطال أفريقيا وذلك بالتنسيق بين ثنائي الفريق والجهاز الفني.

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