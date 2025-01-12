الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

موسم الرياض يعلن عن مفاجأة كبرى 31 يناير الجاري (فيديو)

موسم الرياض، فيتو
موسم الرياض، فيتو

أعلن موسم الرياض عن تقديم ليلة طربية ستكون مفاجأة للجمهور السعودي في 31 يناير الجاري.

وطرح الموسم برومو تشويقيا لهذه الليلة، وقال إنها ستكون ليلة ضخمة واستثنائية وواحدة من الليالي الكبيرة، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض.

موسم الرياض

وقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة سلسلة حفلات ضخمة، كان من أبرزها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والعراقي ماجد المهندس، والفنانة نوال الكويتية، والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وأحلام، وغيرهم.

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موسم الرياض الرياض جدة السعودية

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