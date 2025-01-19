إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية بالسنطة وعودة الخدمة لطبيعتها (فيديو)

أعلن الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ الغربية اليوم الأحد، عن إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة مياه الشرب الرئيسية بمدينة السنطة في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ المياه للمناطق مرة أخرى.

بلاغ بكسر ماسورة المياه

وقال رئيس شركة مياه الشرب بـ الغربية إنه فور تلقي غرفة العمليات لبلاغ بكسر ماسورة المياه، انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة برئاسة المهندس عبد القادر حراز مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحفي بالسنطة إلى مكان الواقعة للتعامل الفوري معها.

حل المشكلة

وأضاف، أنه تم العمل فورا على حل المشكلة وإزالة المعوقات، وذلك لضمان توصيل مياه الشرب أو الصرف الصحي بمدينة السنطة.

ومن جانبها صرحت الدكتورة منى صالح رئيس مدينة السنطة أنه تم التواصل والاشتراك بالتعاون مع شركة مياه الشرب وتم الإصلاح بحضور نائب رئيس المدينة أبو اليزيد حسن ورئيس فرع الشركة.

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