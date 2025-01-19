الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

بلومبرج تكشف عن توجه المستثمرين لسوق الأسهم مع توقعات بخفض الفائدة بالبنوك المصرية

مؤشرات البورصة -
مؤشرات البورصة - فيتو

البورصة المصرية، تتوجه استثمارات الأجانب في مصر إلى السندات وسوق الأسهم، حسب تقارير “بلومبرج” الأخيرة، وذلك بدلًا من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا من أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام.

اقرا التالى: رأس المال السوقي للبورصة يرتفع 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

تحول بوصلة استثمارات الأجانب إلى الأسهم والسندات

كما كشفت “ بلومبرج ”  عن  تحول بوصلة استثمارات الأجانب إلى الأسهم والسندات، منذ انتهاء آجال استحقاقات أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لهذا العام، في 20 فبراير المقبل، وسط توقعات بخفض الفائدة بدعم "التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بدءًا من الربع الأول 2025"، بحسب البنك المركزي المصري.

تخفيف الضغط على الدولار 

يذكر بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، في الأسبوع الثاني من يناير الجاري، 900 مليون دولار مقارنة بأكثر من مليار دولار أسبوعيًا خلال ديسمبر الماضي، ما يبرهن على التراجع النسبي في الطلب على الدولار وسط وفرة في المعروض، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم.

"الإنتربنك" هو سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر. 

 

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