أطلقت وزارة الشباب والرياضة، الدفعة الثانية من المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية.

يأتي المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الكوادر المتخصصة خاصة في مجال التغذية بما يعزز أداء الرياضيين في المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة مثل مشروع الموهبة الرياضية والبطل الأولمبي وبرامج الموهبة الحركية، فضلًا عن دعم الاتحادات الرياضية المختلفة.

الشباب والرياضة تطلق الدفعة الثانية من المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية

ويُنفذ المشروع للعام الثاني على التوالي، تحت إشراف الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة المركزية للأداء الرياضي، حيث يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة تساهم في تحسين الأداء الرياضي المصري وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

الشباب والرياضة تطلق الدفعة الثانية من المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية

تستمر دورة التغذية الرياضية - المستوى الأول - لمدة ثمانية أيام، متضمنة عدة مستويات متقدمة يتم تنفيذها تدريجيًا لتأهيل المشاركين، حيث تضم ممثلين من 24 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية. ويتم إعداد هؤلاء المشاركين للعمل ضمن مشروعات الوزارة والاتحادات الرياضية والمبادرات القومية التي تهدف إلى النهوض بالرياضة الوطنية.

الشباب والرياضة تطلق الدفعة الثانية من المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية، فيتو

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يعكس رؤيتها لتقديم دعم شامل للرياضيين، يجمع بين التأهيل البدني والدعم الغذائي، بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية محليًا ودوليًا. وتؤكد الوزارة أن تأهيل الكوادر المتخصصة يُعد محورًا رئيسيًا في خططها الطموحة لتحقيق التميز الرياضي، وضمان تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الفروسية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية متكاملة وخطة عمل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.

استعرض الاجتماع جهود الاتحاد لتطوير رياضة الفروسية في مصر، ودعم اللاعبين الناشئين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية المخصصة لرياضات الفروسية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التأهيل الفني للفرسان والمدربين وفقًا لأحدث المعايير الدولية. كما تم التطرق إلى تنظيم البطولات المحلية والدولية التي تُسهم في رفع تصنيف مصر على المستوى العالمي.

أشرف صبحي يناقش مع الفروسية خطط التطوير والاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية دعم الاتحادات الرياضية، لا سيما الاتحاد المصري للفروسية، لتحقيق إنجازات تعكس مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية، موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية على توفير كافة السبل التي تُمكّن الرياضيين من التنافس عالميًا وتحقيق الميداليات في مختلف المحافل.

أشرف صبحي يناقش مع الفروسية خطط التطوير والاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس

وأضاف الوزير أن رياضة الفروسية تمتلك إرثًا عظيمًا في مصر، وتعمل الدولة المصرية على أن تستثمر ذلك من خلال خطط مدروسة وطموحة استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مشيدا بالمشاركة المصرية في بطولة قطر للفروسية، حيث تمكن لاعبي المنتخب المصري حتي الان من التتويج بثمن ميداليات، بعد

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