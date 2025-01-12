شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، في اجتماعات لجنة التطوير للاتحاد الدولي، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي أمس، والتي تقام علي هامش إقامة دورة الألعاب العالمية الجامعية في مدينة تورينو بإيطاليا، خلال الفترة من 10 وحتى 25 يناير الحالي.

وخلال مشاركته باجتماع لجنة التطوير، ألقى الدكتور أشرف صبحي الضوء على استراتيجية تطوير الرياضة الجامعية الأفريقية من حيث عدد الأنشطة المستحدثة المقرر إدراجها في خطة مسابقات الاتحاد، وتطوير الجانب الفني والإداري، وافتتاح مكتب الاتحاد الأفريقي في مصر، وتطوير وسائل التواصل مع مفردات الرياضة الجامعية الأفريقية، وتطوير الهياكل التنظيمية المساعدة، وإضافة عدد جديد من العضوية للدول التي لازالت لم تشترك بالاتحاد، كما ألقي الضوء علي تطوير مشاركة الفتاة الأفريقية في النشاط الجامعي الذي يعتبر بوابة تطوير الرياضة المسائية الأفريقية.



أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

وزارة الرياضة تنهي ترتيبات إقامة بعثة منتخب الناشئات بالكاميرون

فيما أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، تنسيق الوزارة خلال الساعات الماضية مع وزارة الخارجية واتحاد الكرة المصري، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة منتخب مصر الوطني للناشئات لكرة القدم في الكاميرون، وذلك في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه المسؤولين بالوزارة للتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني ابو ريده، وقد تم بالفعل تسكين بعثة منتخب مصر وتغيير الفندق وفقا لرؤية الجهاز الفني لضمان توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تضمن للاعبين والجهاز الفني تقديم أفضل أداء

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية

فيما انعقد المؤتمر السنوي الرابع لبطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع نادي السيارات والرحلات المصري، والذي شهد الإعلان عن توسع البطولة لتشمل أربع دول عربية هي: الإمارات، السعودية، الكويت، وعُمان.

كما تم خلال المؤتمر تكريم أبطال مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات عن عام 2024، بالإضافة لتكريم الشخصيات المؤثرة والمتسابقين المشاركين من مصر ودول عربية أخرى مثل الإمارات، السعودية، تونس، الكويت، وسوريا.

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية، فيتو

تأتي البطولة في إطار أجندة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الفعاليات الرياضية والسياحية، وتسليط الضوء على رياضة السيارات كجزء من التطوير الرياضي في مصر والمنطقة.

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية

وفي كلمته، استعرض كابتن سامح عبد القوي، المنظم العام للبطولة، إنجازات منظومة "REV IT UP" على مدار العقد الماضي، مشيرًا إلى دور البطولة في دعم فئات الجونيورز (الأطفال)، وتمكين ذوي الهمم، وتعزيز مشاركة العنصر النسائي في رياضة السيارات.

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية

يُعد هذا التوسع خطوة مهمة في تعزيز التعاون الرياضي العربي وتطوير رياضة السيارات، مما يضع البطولة في مكانة مميزة على مستوى الشرق الأوسط.

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