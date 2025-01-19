سكرتير محافظ الإسكندرية يشن حملة مكبرة على الأسواق

شهد اللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد محافظة الإسكندرية برفقة الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية، وذلك للتفتيش على المحلات، والاسواق والصيدليات، بمشاركة المهندسة سكرتير عام الحي،وكافة الجهات المعنية.

حيث قامت إدارة رخص المحلات بغلق ٢ منشاة بمول الخالدين عبارة عن مطعم، ومكان تجهيز تابع لمطعم داخل باكية جراج، بالإضافة إلي تحرير ١٠ انذارات لمنشآت للتوجه إلى مركز اصدار التراخيص بالحي لاستخراج رخصة وفقا للقانون الجديد للرخص.

كما قامت إدارة التفتيش علي الاغذية بمنطقة وسط الطبية بتحرير 6 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة،وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلي اعدام 7 كجم دجاج متبل متغير الخواص.

وقامت مديرية الطب البيطري بتحرير ١ جنحة بيطرية بوزن 5كجم منتجات لحوم بدون بيانات،وقام التفتيش الصيدلي بالمرور على 11 صيدلية وتحرير ١ محضر مزاولة بدون مدير.

وفي السياق ذاته قام الامن الصناعي بتحرير 7 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد اخطار الحريق والكهرباء، وقامت إدارة شؤون البيئة بحي وسط بتحرير 4 انذارات لمخالفة قانون البيئة ، وقامت الإدارة العامة للرصد البيئي بتحرير 5 محاضر لسوء حالة النظافة.

وعلي الصعيد ذاته قامت إدارة تموين وسط بمشاركة حماية المستهلك، بتحرير 3 محاضر تموين لعدم الاعلان عن الاسعار، بيع وعرض سلع منتهية الصلاحية، وبيع سجائر بازيد من السعر، والتحفظ على 60 علبة سجائر، و83 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقامت إدارة الايرادات بالحي بتحصيل مبلغ 24 الف جنيه غرامات فورية.

وفي السياق ذاته قامت شركة المياه بتحرير 1 انذار لتغيير العداد،و قامت شركة شركة الصرف الصحي بتحصيل مبلغ5200 جنيه مديونيات،كما قامت إدارة اشغال الطريق برفع 25 حالة اشغال.

جابت الحملة شارعي: ميدان سعد زغلول و26 يوليو،و نسقتها إدارة العلاقات العامة والإعلام،بمشاركة كافة الجهات التنفيذية:الصحة،الطب البيطري،التموين،حماية المستهلك،الامن الصناعي، التفتيش الصيدلي، الإدارة العامة للمتابعة،والإدارة العامة للرصد البيئي،️كما شارك فيها من حي وسط ادارات “رخص المحلات - المتابعة، شؤون البيئة، الرصد البيئي الايرادات- اشغال الطريق”، والعلاقات العامة.

يأتي هذا ️وفقا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية- بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق والمحلات التجارية حماية للصحة العامة وتحقيق الانضباط، وجاري العمل.



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