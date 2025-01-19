الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار سبائك الذهب , الجرام يسجل 4900 جنيه بالصاغة

سبائك الذهب - فيتو
سبائك الذهب - فيتو

أسعار سبائك الذهب، تراجعت أسعار سبائك الذهب  بنحو 50 جنيها، خلال حركة تداولات اليوم الأحد 19 يناير 2025، في الأسواق حيث بلغ سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 نحو 4900 جنيه. 

اقرا التالى: أسعار سبائك الذهب في حركة تداولات اليوم 

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

أسعار سبائك الذهب

 وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ والاستثمار الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث. 

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أسعار سبائك الذهب، فيتو

 

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي: 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم 

أسعار سبائك الذهب اليوم

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 4900 جنيهًا. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 12300 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  بــ 49450  جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  بــ 494500 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4945000 جنيهًا.

 

سبائك الذهب - فيتو 
سبائك الذهب - فيتو 

 

سبائك الذهب

 الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

 وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

 

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

 

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في سبائك الذهب يساعد في بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار في سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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