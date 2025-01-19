الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة التكاتك بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة سرقة الدراجات البخارية “التكاتك”، بمنشأة ناصر.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بسرقة الدراجات النارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي تشكيل عصابي مكون من شخصين،  وبتفتيشهم عثر بحيازتهما علي سلاح ناري وذخيرة.

واعترفوا بسرقة الدراجات البخارية بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة الدراجات البخارية قسم شرطة منشأة ناصر

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