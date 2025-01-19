محافظ كفرالشيخ يتفقد البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بالبحوث الزراعية

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بالبحوث الزراعية بموقع سخا، بحضور الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور محمود أبو يوسف، مشرف الموقع بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ كفرالشيخ، صواب إنتاج تقاوي هجن الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان، بالإضافة إلى إكثار تقاوي البسلة والفاصوليا والنباتات الطبية والعطرية مثل الكمون والكراويا.

المحافظ يكشف الهدف من البرنامج

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هدف البرنامج هو إنتاج تقاوي الهجين لمحاصيل الخضر، لوقف استيراد التقاوي من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الخضار الطازج، حيث تم تسجيل 30 صنفًا من محاصيل الخضر المختلفة و9 أصناف تحت التسجيل، مما يسهم في تقليل الإنفاق على الاستيراد وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن برنامج الخضر يتبع محطة بحوث البساتين، ويهدف إلى إنتاج تقاوي محاصيل البساتين وتدريب المزارعين والمهندسين بمحافظة كفرالشيخ على زيادة الخبرة في إنتاج الخضر، كما يسعى البرنامج لحل مشاكل المزارعين من خلال توفير التوصيات الفنية اللازمة، وتوفير شتلات الفاكهة لمنافسة الأسواق الخاصة.

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