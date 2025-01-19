الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد المركز الدولي للتلقيح الصناعي

مركز التلقيح
مركز التلقيح

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المركز الدولي للتلقيح الصناعي بسخا "المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان" بشرق مدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور محمد عبدالفتاح أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور أحمد شهاب الدين، مدير المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

  • محافظ كفر الشيخ يتفقد معمل الأبحاث والتجارب

تفقد محافظ كفرالشيخ، صالات المحاضرات، ومركز التلقيح الصناعي، ومعمل الأبحاث والتجارب، ووحدة خدمات مربي ماشية الألبان، ومعمل التحليل الميكروبي، ومعمل الإخصاب المعملي، ومعمل تحليل الألبان، ومعمل نقل الأجنة، ومعمل الوراثة الجزيئية.

txt

تحت شعار «بناء جيل»، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء في كفر الشيخ

 

قال محافظ كفرالشيخ، إن المركز الدولي للتلقيح الصناعي التابع لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، يعد الأول من نوعه في مصر، يضم عدة أنشطة هامة تشمل النشاط البحثي، حيث يتم إجراء أبحاث في مجالات التكنولوجيا الحيوية مثل التلقيح الاصطناعي، نقل الأجنة، الحقن المجهري، والوراثة الجزيئية، كما ينظم المركز دورات تدريبية على مدار العام في هذه المجالات، وخصوصًا التلقيح الاصطناعي، ويستهدف تدريب خريجي كليات الطب البيطري والزراعة (أقسام الإنتاج الحيواني) لتهيئتهم لسوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز خدمات متنوعة من خلال وحدة مربي ماشية الألبان، حيث يُنتج التراكيب الوراثية المتميزة من طلائق المركز، من سلالات الأبقار والجاموس المتميزة في إنتاج الألبان واللحوم، مما يسهم بشكل كبير في التحسين الوراثي للحيوانات لدى المربين من خلال التلقيح الاصطناعي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المركز يقدم خدمة تحليل الأعلاف، حيث تضم الوحدة معملًا متخصصًا لتحليل الأعلاف سواء كانت حيوانية أو داجنة أو سمكية، كما يقدم خدمة تحليل الألبان، حيث تحتوي الوحدة على معامل متخصصة مثل معمل التحليل الكيميائي للألبان، ومعمل تحليل الخلايا الجسدية، ومعمل البكتريولوجي، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بدور إرشادي من خلال الرد على استفسارات المربين وتقديم النصائح الإرشادية لهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سخا التلقيح الصناعى الإنتاج الحيواني كفر الشيخ مركز البحوث
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

خناقة مدرسة التجمع، قرارات عاجلة من وزير التعليم

حرائق وارتفاع بدرجات الحرارة، كارثة جديدة قرب بحيرة سد النهضة وإثيوبيا تغلق المفيض

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم

منوعات

المزيد

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية