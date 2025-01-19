اتقتلت قدام طفلتها، أهالي ضحية زوجها ببورسعيد يشيعون جثمانها ووالدها يدخل في نوبة بكاء وصراخ

شيعت أسرة السيدة المتهم زوجها بقتلها في محافظة بورسعيد، جنازتها، اليوم الأحد، من مسجد الكريم إلى مقابر الأسرة في شارع كسرى ببورسعيد.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرة المجني عليها الذين دخل عدد منهم في نوبة من البكاء والانهيار، وانشغل آخرون بالدعاء.

انهيار والد المجني عليها أثناء الجنازة

وصرخ والد المجني عليها طوال فترة دفنها ينادي عليها، ويردد عبارات تترحم عليها، بينما مازالت والدتها في صدمة من الواقعة وحالة لا يرثى لها.

تفاصيل قتل سيدة على يد زوجها ببورسعيد

وكان عُثر على جثة السيدة: ريهام مجدى محمد أحمد 32 عامًا، داخل شقتها بمنطقة السلام الجديد، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وتبين من التحريات أن زوجها المدعو "م.ا.ب.ا" هو المتهم الرئيسي والذي فر هاربا من موقع الحادث، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه عقب ارتكابه الواقعة بساعات قليلة.

وتُواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات وأسباب الجريمة، كما بدأت جهات التحقيق استجواب المتهم لمعرفة دوافعه وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.