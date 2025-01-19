وكيل تموين الإسكندرية: إقامة 8 أسواق لليوم الواحد وآخر للمزارعين بميادين المحافظة

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية جولة تفقدية لمتابعة فعاليات سواق اليوم الواحد بمنطقة سيدى جابر التابعة لحى شرق رافقه خلالها رضا حسن مدير إدارة تموين شرق و أحمد حسن رئيس الرقابة وفريق عمل الإدارة .

وأكد وكيل الوزارة،ان مديرية التموين والتجارة الداخلية تتبنى استيراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وتحت رعاية الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية وبالتعاون مع أحياء المحافظة وذلك باقامة عدد من أسواق اليوم الواحد والتى بلغت حت الأن عدد ٨ أسواق انتشرت بانحاء المحافظة بالإضافة إلى سوق المزارعين ليبلغ عدد أسواق اليوم الواحد ٩ أسواق حتى الأن وتمثلت بسوق اليوم الواحد بمنطقة سيدى جابر خلف محطة القطار والتابعة لحى شرق يومى السبت والأحد من كل أسبوع كذلك سوق اليوم الواحد بالعجمى يومى السبت والأحد من كل أسبوع سوق اليوم الواحد بالعامرية أول يومى السبت والأحد من كل أسبوع.

وأوضح أن فعاليات سوق اليوم الواحد تنتقل بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر التابع لحى المنتزة اول يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع يوازيه اقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة بشاير الخير ١،٢ التابعة لحى غرب يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع وسوق اليوم الواحد بميدان المندرة التابع لحى المنتزة ثان يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع يوازيه سوق اليوم الواحد بالمنشية يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع وسوق اليوم الواحد بالناصرية عامرية ثان يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كذلك اقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين يوم الخميس من كل أسبوع بمنطقة محطة الرمل التابعة لحى وسط

و أعرب حرز الله عن سعادته بالإقبال الملحوظ من المواطنين على أسواق اليوم الواحد يدل على حوكمة الأسعار وجودة السلع المعروض،و تشهد كواليس مديرية التموين والتجارة الداخلية نشاط ملحوظ فى الاعداد لمعارض اهلا رمضان والتى سنعلن عنها قريبا بإذن الله وتتابع الأجهزة الرقابية مع الأحياء تحت قيادة المحافظة يوميا سير وانضباط أسواق اليوم الواحد من أجل التحسين والتطوير

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