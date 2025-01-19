حرائق وارتفاع بدرجات الحرارة، كارثة جديدة قرب بحيرة سد النهضة وإثيوبيا تغلق المفيض

كشف الباحث بالشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن كارثة جديدة تشهدها المنطقة القريبة من بحيرة سد النهضة، حيث تشهد المنطقة حرائق الأشجار بسبب ارتفاع درجة الحرارة، التي وصلت إلى 39 درجة مئوية، بشكل غير مسبوق، برغم أن أعلى درجة حرارة في المنطقة تصل إلى 41 في شهرى مارس وإبريل.

كارثة جديدة بالقرب من بحيرة سد النهضة



وأكد الباحث بالشأن الإفريقي هاني إبراهيم، أن هناك تغير ملحوظ في في درجة الحرارة في المنطقة القريبة من بحيرة سد النهضة، وبالرجوع لمقدار التغير نجد أنه حدث بالتزامن مع عمليات الملء، التي شهدت ارتفاع في درجات الحرارة، وتم تسجيل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة في يوليو وسبتمبر عام 2023، وكان بمقدار 4 درجات.

حرائق الأشجار بالقرب من بحيرة سد النهضة، فيتو



وكشف هاني إبراهيم عن الموقف الحالي لسد النهضة، مؤكدًا أن المفيض مغلق، ويتم تمرير التدفقات من التوربينين المنخفضين، مع تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي، مشيرًا لخروج الرواسب من حوض التوربينات.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن كارثة بحيرة سد النهضة: "تشهد المنطقة القريبة من بحيرة السد الكارثي بعض حرائق الأشجار، بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 39 درجة بتاريخ أمس واليوم.."

حرارة غير مسبوقة بالقرب من بحيرة سد النهضة



وأضاف هاني إبراهيم أن “أعلى درجات للحرارة يتم تسجيلها في نطاق بحيرة السد الكارثي تصل إلى 41 درجة وذروة الارتفاع تكون في شهر مارس وإبريل”.

حرائق بالقرب من بحيرة سد النهضة، فيتو



وأكد هاني إبراهيم أن "هذا الأمر يطرح ضرورة إعادة دراسات البخر، المرتبطة بموقع البحيرة، تحديدًا الجزء الشمالي منها الذي يشهد درجات حرارة أعلى."، موضحًا أن "توقعات درجات الحرارة في موقع بحيرة السد الاثيوبي تتراوح بين 37 و39 درجة خلال الايام القادمة."

وقال الباحث بالشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن "أعلى درجات حرارة بيتم تسجيلها بتكون في مارس وإبريل وخلال إبريل العام الماضي كانت درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة طوال شهر إبريل"

وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم "الأغرب بمراجعة تقارير تغير المناخ خلال الفترة من 1979 حتى 2024.. أن في ارتفاع في درجات الحرارة آخر كام سنة، وتحديدًا في 2015 بالتوازي مع تراجع في معدلات الأمطار في نطاق البحيرة، وليس حوض النيل الازرق بالكامل"

ارتفاع ملحوظ في درجات الحراة بالقرب من سد النهضة، فيتو



وأوضح هاني إبراهيم أنه "بالرجوع لمقدار التغير تلاحظ أنه بالتزامن مع عمليات الملء شهدت ارتفاع في درجات الحرارة، وسجل أعلى ارتفاع كان في يوليو وسبتمبر 2023 بمقدار 4 درجات"، مؤكدًا أن "الموضوع محتاج دراسة شاملة للأمر"

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة



وكشف عن الموقف الحالي في سد النهضة، فقال: "الموقف في السد الكارثي.. المفيض مغلق ويتم تمرير التدفقات من التوربينين المنخفضين بالاضافة الى تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي، لاحظ خروج الرواسب من حوض التوربينات".

إغلاق مفيض سد النهضة، فيتو



وقال إن "تقدير حجم التدفق الأقصى من التوربينات الثلاثة حوالي 75 إلى 80 مليون متر مكعب يوميًا، بواقع 330 متر مكعب في الثانية لكل توربين، في حال التشغيل الأقصى، وقد تتفاوت الكمية وفق معدل تشغيل التوربينات بالخفض أو الزيادة"

وأوضح أن "عدد ساعات عمل التوربين، حيث يتفاوت منسوب النيل الازرق بالقرب من الحدود السودانية بالخفض والارتفاع خلال الفترة من 3 الى 13 يناير الجاري، بواقع عدة سنتيمترات وهي تعادل عدة ملايين من الأمتار المكعبة يوميًا، مما يشير إلى عدم ثبات التدفق المرتبط بعدد ساعات عمل التوربينات."

منسوب بحيرة سد النهضة لم يشهد تراجع ملحوظ



وأكد هاني إبراهيم أنه "مازال منسوب البحيرة لم يشهد تراجع ملحوظ وفق مقارنة بين يومي 18 يناير و13 يناير، ومتوسط تدفق المياه الواصل إلى البحيرة حوالي 25 إلى 30 مليون متر مكعب يوميًا، وبالتالي التراجع في المنسوب لن يكون ملحوظ، حيث يعادل المتر الواحد في البحيرة في المناسيب الحالية حوالي 1.5 مليار متر مكعب"

منسوب بحيرة سد النهضة لم يتراجع، فيتو



وأوضح أن "قدرة التوربينات الاربعة حوالي 100 مليون اذا تم تشغيلها بشكل متواصل وهو امر لا يحدث في السد الكارثي كما ان التوربينة الرابعة لا تعمل دائما ويتم التبديل بشكل اكبر مع التوربينة الثالثة".

وأكد هاني إبراهيم أن تقدير منسوب البحيرة يبلغ حاليًا حوالي 635.5 م بسعة في المتوسط حوالي67 مليار، سعة 67 مليار متر مكعب تكفي لتشغيل جميع التوربينات، ولكن لم يتم اضافة سوى 4 توربينات ويتم تشغيل 3 توربينات فقط من فترة لاخرى بشكل جزئي وهو أمر يؤكد ان الغرض بعيد عن الكهرباء بقدر ارتباطه بالتحكم في المياه.



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