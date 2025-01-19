الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع، عيار 18 يلامس هذا المستوى فى الصاغة

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

أسعار الذهب، الذهب هو أحد المعادن الثمينة التي استخدمت على مر العصور كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل التجاري، كما يتميز بخصائصه الفريدة مثل اللمعان، والليونة، ومقاومته للتآكل، مما يجعله الخيار الأول لصناعة المجوهرات وحفظ الثروات، حيث يعتبر الذهب أداة استثمارية مهمة تُستخدم للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية، كما يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي. 

 

حركة الذهب بتداولات اليوم 

شهدت  أسعار الذهب تراجعا جديدا مستمرا على مدار الأسبوع، بنحو 15 جنيها بجميع الأعيرة مساء اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة. 

اقرا التالى: أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم 

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3225  جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2516 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 12 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2157 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1617 جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اقرأ التالي: عيار 21 يسجل هذا الرقم، كم وصلت أسعار الذهب صباح اليوم

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

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