مقتل مسنة على يد نجلها بسبب محمول في المنصورة

لقيت سيدة مسنة مصرعها، في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، خنقًا على يد نجلها، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب سرقته لهاتفها المحمول منذ فترة، وجرى نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ من قسم أول المنصورة، بحضور "ساهر. ح. ف" 45 سنة، مقيم بالغربية، وابلاغه العثور على جثمان والدته بعد عودته من مقر إقامته.

العثور على جثمان سبعينية داخل منزلها بالمنصورة

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان"فاتن. م. ع" 77سنة،ربة منزل، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة النوم ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجات بالعينين وكدمات بالوجه،ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وتم التأكد من سلامة جميع الأبواب والنوافذ.

وبسؤال نجلها اقر بأن أخر زيارة لوالدته كانت منذ 3 ايام،ثم سافر لمقر إقامته، وعاد مرة أخري للاطمئنان عليها فوجدها ملقاة على الأرض ولم يتهم أحدًا بشيء.

وصدر تقرير الطب الشرعي، والذي أوضح أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق بكتم النفس.

وبإعادة سؤال نجلها، مرة أخرى غير أقواله، واعترف بأنه كان يقيم معها وحدثت مشادة بينهما، على أثر اتهامها له بسرقة هاتفها المحمول منذ فترة، وتطورت المشادة للاشتباك باليد، وقام خلال ذلك بالإجهاز عليها وكتم أنفاسها لمنعها من الصراخ.

تحرير محضر للعرض علي النيابة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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