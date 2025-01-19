تفاصيل لقاء رئيسي الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة

استقبل اليوم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مقر الهيئة الوطنية للصحافة، وحضر اللقاء علاء ثابت، وكيل الهيئة، مروة السيسي، الأمين العام للهيئة، وحمدي رزق، عضو الهيئة.

لقاء رئيس الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة

تناول اللقاء، القضايا الوطنية الملحّة في مجال الإعلام والصحافة، واستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، حيث ناقش الطرفان أهمية توحيد الجهود لضمان تقديم إعلام وطني يعكس صورة الدولة المصرية بمسؤولية ووعي، ويواجه التحديات في الساحة الإعلامية، في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

استراتيجية لتعزيز دور الإعلام

كما شدد اللقاء على ضرورة وضع رؤية استراتيجية مشتركة تعزز من دور الإعلام في تنوير الرأي العام، وتسهم في بناء وعي وطني مستنير.

الأهداف الوطنية للصحافة والإعلام

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُعد نموذجًا يحتذى به في التنسيق المؤسسي.



من جانبه، أعرب المهندس خالد عبد العزيز عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للصحافة في دعم الصحافة المصرية، مؤكدًا أن العمل المشترك بين المؤسستين سيكون له أثر إيجابي على تطوير المحتوى الإعلامي، وتحقيق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المجتمعية.

يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية الوطنية، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتناسب مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.