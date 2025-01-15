"الأعلى للإعلام" يعقد ثالث جلساته النقاشية حول سبل تطوير الإعلام المصري (صور)

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ثالث جلساته النقاشية حول «سبل تطوير الإعلام المصري»، بحضور المهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك في إطار بحث سبل تطوير المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام وتعزيز دورها في توعية المواطنين.

وشارك في الجلسة النقاشية كل من، الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، والدكتور حسن علي، عميد كلية الإعلام جامعة المدينة، والدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة دينا أبو زيد، عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.



أكاديمية لتأهيل الإعلاميين

وطالب الحضور، بضرورة العمل على وجود أكاديمية للتدريب تهتم بتدريب وتأهيل الإعلاميين والصحفيين قبل الظهور على الشاشات ولتعزيز الأداء المهني، وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام ببحوث المشاهدة والرأي العام لما لها من دور كبير في تطوير المحتوى الإعلامي المقدم في وسائل الإعلام المختلفة وفقًا لاحتياجات المشاهد.

الإعلام الرقمي



كما أشار الحضور إلى أهمية الاهتمام بالإعلام الرقمي والمنصات الإلكترونية والمؤثرين عبر السوشيال ميديا والعمل على الاستعانة بهم في تعزيز الوعي لدى الجماهير، ومواجهة محاولات تزييف الوعي المجتمعي، كما أكدوا أهمية التنوع في التناول الإعلامي للقضايا المجتمعية.

وقدم الحضور عددًا من أوراق العمل حول التدريب وسبل تطوير المحتوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لدراستها والعمل بها خلال الفترة المقبلة.



جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة سبل التطوير ومستقبل الإعلام سواء من حيث المحتوى وصناعة الإعلام، بحضور الأكاديميين وخبراء وأساتذة الإعلام ورؤساء القنوات ومقدمي البرامج والمفكرين والأدباء والمتخصصين.

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