الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

رضا البحراوي يسجل عددا من أغانيه الجديدة استعدادا لطرحها

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

يستعد الفنان رضا البحراوي خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني بطريقة السينجل، لتجديد نشاطه الفني 

أغاني رضا البحراوي الجديدة 

ويتواجد رضا البحراوي في الوقت الحالي بالاستوديو، لتسجيل أكثر من أغنية، من المفترض أن يتم طرحها قريبا على فترات متقاربة.

وكان المطرب الشعبى، رضا البحراوي، نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، التى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ووصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “اليوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، توزيع أشرف البرنس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:"أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

 

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