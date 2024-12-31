الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حقيقة مشاركة رضا البحراوي في حفلات رأس السنة بعد تعرضه لوعكة صحية

رضا البحراوي
رضا البحراوي

 تعرض المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لأزمة صحية، في الأيام الماضية، نتيجة إجهاد وهبوط في الدورة الدموية.

وخضع “رضا”، لـ فحص طبي شامل، في أحد المستشفيات، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد توقفه عن جميع أعماله الفنية نتيجة الوعكة الصحية.

في هذا السياق، أكد مصدر مقرب من البحراوي، أنه سيعود لتقديم جميع حفلاته الغنائية، بصورة مستمرة دون توقف، ومن المحتمل أن يشارك في حفلات رأس السنة، في حالة الاطمئنان على صحته بشكل كامل.

 

أزمة رضا البحراوي الصحية

 على الجانب الآخر، كانت حصلت “فيتو” على صورة رضا البحراوي، وهو جالس في منزله بعد تعليق الطاقم الطبي بعض المحاليل لسرعة إنقاذه من هبوط حاد في الدورة الدموية.

أغنية الفولت العالي

 وكان المطرب الشعبي، رضا البحراوي، قد نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ووصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “اليوتيوب"

 

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:"أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوى الفن اخبار الفن الفنان رضا البحراوي

مواد متعلقة

موعد ومكان عزاء شقيقة الفنان سامح الصريطي

المطرب الشعبي رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)
ads

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

صراخ وفزع وهروب للملاجئ، شاهد لحظة ضرب تل أبيب بالصواريخ

يصل لـ 4.5 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

وزارة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4% خلال 2024-2025

وثائق بريطانية سرية تكشف معلومات حساسة لأول مرة بشأن غزو العراق

منوعات

المزيد

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 31-12-2024

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية