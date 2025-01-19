الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

الأوقاف تعقد المقرأة النموذجية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية

إقامة المقرأة النموذجية
إقامة المقرأة النموذجية بمسجد مصر الكبير

أقيمت المقرأة النموذجية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة الظهر، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

 جاء ذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها وزارة الأوقاف بمناسبة إسناد المسجد علميًا ودعويًا إلى الوزارة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقامة المقرأة النموذجية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة  

وشهدت المقرأة حضور نخبة من علماء القرآن الكريم وقرائه بالديوان العام بوزارة الأوقاف، إذ انطلقت التلاوة من الجزء الأول من القرآن الكريم، وحرص القائمون على تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الأصالة والتجديد، تأكيدًا لدور المسجد بوصفه مركز إشعاع علمي وديني. وقد أقيمت المقرأة في أجواء علمية تعليمية روحانية تؤكد رؤية عميقة لتعزيز دور المساجد في تنمية الوعي المجتمعي والديني.

جدير بالذكر أن المقرأة النموذجية تُعقد يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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