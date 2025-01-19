الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

محافظ كفرالشيخ: زيادة إنتاج فدان الأرز من 2 لـ 6 أطنان

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مركز غربلة وإعداد تقاوي الأرز بمركز البحوث والتدريب للأرز بسخا، بحضور الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد التركاوي، وكيل مديرية الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مخازن تقاوي الأرز

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، محطة الغربالة ومخازن تقاوى الأرز، مشيرًا إلى أن جميع أصناف الأرز المزروعة في مصر قد تم استنباطها من خلال جهود الباحثين والعاملين في قسم بحوث الأرز، وبفضل هذه الجهود، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنتاج الأرز بوحدة المساحة لعدة سنوات متتالية، ويُعتبر الأرز من المحاصيل الاستراتيجية التي تعدّ من أهم مقومات الأمن الغذائي المصري.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن مركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا، يُعتبر من أكبر المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط، التي تهتم بزراعة وإنتاج الأرز في مصر، من حيث إنتاج أصناف الأرز عالية الإنتاجية، المتحملة لجميع الظروف المعاكسة، الموفرة لمياه الري، وذات صفات جودة عالية.

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وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تغطية أكبر مساحة ممكنة من التقاوي المعتمدة ذات النقاوة الوراثية العالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث قام قسم بحوث الأرز بتنفيذ خطة لإنتاج تقاوي الأرز بدرجة المربي ودرجة الأساس ذات النقاوة الوراثية العالية، التي تكفي لتغطية أكبر مساحة مزروعة، من خلال التوزيع على الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وقطاع الإنتاج والشركات التي تقوم بإكثار التقاوي من درجة الأساس لإنتاج تقاوي درجة معتمدة 1 ذات نقاوة وراثية عالية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي من رئيس قسم بحوث الأرز حول إنتاج أصناف جديدة مثل الصنف "جيزة 183"، الذي يتميز بالتبكير، وتحمل التغيرات المناخية، ونقص المياه، والإنتاج العالي، بالإضافة إلى إنتاج كميات كافية من تقاوي الأساس من الأصناف "جيزة 178"، "جيزة 179"، و"سخا سوبر 300"، التي تتميز بتحمل نقص المياه، إلى جانب الإنتاجية العالية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محطة الغربلة في قسم بحوث الأرز تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، حيث تحتوي على خطين للغربلة، كل خط يتضمن ست مراحل لغربلة وإعداد تقاوي الأساس لمحصول الأرز، حيث يتم إعداد وغربلة تقاوي المربي والأساس، التي يتم توزيعها بدورها على الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات إنتاج التقاوي، لتغطية احتياجات جميع شركات التقاوي من درجة الإكثار الأساس، ثم تقوم شركات التقاوي بزراعة وإكثار درجة الأساس لإنتاج تقاوي معتمدة منتقاة ذات جودة عالية، ليتم توزيعها على المزارعين لضمان إنتاج أعلى من وحدة المساحة بالإضافة إلى كفاءة إنتاج وإعداد التقاوي، فإن قدرة محطة الغربلة في قسم بحوث الأرز تبلغ تقريبًا 50 طنًا من تقاوي الأساس يوميًا، وهو أقصى معدل يمكن أن تصل إليه محطة الغربلة لحبوب الأرز.

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الأرز مركز البحوث سخا كفر الشيخ فدان الارز
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