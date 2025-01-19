باحث: أمريكا تستخدم الجماعات الإرهابية في ابتزاز خصومها

قال هشام النجار، الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والمتخصص بشئون التيارات الاسلامية ان وصولدونالد ترامب مرة اخرى للرئاسة الامريكية لا يعنى نهاية حلم التيارات الارهابية فى العودة للمشهد السياسي ومن يتتبع السيناريوهات السابقة لا يجد فرق كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين في التعامل مع تيار الإسلام السياسي.

الاستراتيجية الأمريكية توظف الجماعات المسلحة في الصراعات الدولية والإقليمية

واكد فى تصريح لفيتو أن من صميم الاستراتيجية الأمريكية مسألة توظيف تلك الجماعات في الصراعات الدولية والإقليمية وجعلها أداة لابتزاز خصومها، ولا يرتبط انتهاء حلم التيارات الإرهابية بالعودة إلى المشهد السياسي بالدول العربية بعودة ترامب من عدمه.

يعيب الاستراتيجية الأمريكية مسألة البراجماتية

وواصل حديثة قائلا: “يعيب الاستراتيجية الأمريكية مسألة البراجماتية والتعامل ضد فصيل وتحييد الآخرين بحجة أنه هو وحده الذي يستهدف الغرب على الرغم من اشتراكهم في نفس الايديولوجيا، كما تعيش أمريكا في وهم وجود فصائل سلمية ويمكن احتواؤها وقبولها في السلطة وهذا يسبب كوارث للمنطقة والعالم على المدى الطويل”.

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