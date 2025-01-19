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الدوري الإنجليزي، تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن نادي مانشستر يونايتد تشكيل الفريق لمواجهة برايتون في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل إستكمال مباريات اليوم في الجولة الـ 22 من البريميرليج.

1 ليفربول 50 نقطة 
2 آرسنال 44 نقطة 
3 نوتينغهام فورست 41 نقطة 
4 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة 
5 تشيلسي 37 نقطة 
6 بورنموث 37 نقطة 
7 أستون فيلا 36 نقطة 
8 مانشستر سيتي 35 نقطة 
9 فولهام 33 نقطة 
10 برايتون 31 نقطة 
11 برينتفورد 28 نقطة 
12 كريستال بالاس 27 نقطة 
13 مانشستر يونايتد 26 نقطة 
14 وست هام يونايتد 26 نقطة 
15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة 
16 إيفرتون 17 نقطة 
17 وولفرهامبتون 16 نقطة 
18 إبسويتش تاون 16 نقطة 
19 ليستر سيتي 14 نقطة 
20 ساوثهامتون 6 نقاط

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، 4 مباريات ضمن الجولة الـ 22 والتي انطلقت أمس السبت بعدد 5 مواجهات.

إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً - عبر قناة  beIN Sports 2

مانشستر يونايتد ضد برايتون  - 4 مساءً -  عبر قناة beIN Sports 1

نوتنجهام فورست ضد ساوثامبتون-  4 مساءً -  عبر قناة beIN Sports Xtra 2

إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 - عبر قناة beIN Sports 1 

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم

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