خبير استراتيجى: علاقات مصر وأمريكا ثابتة وممتدة لنصف قرن

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي: إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في عهد السيسي ودونالد ترامب بها العديد من الثوابت والمتغيرات أيضا، فمن الثوابت ألا يستطيع طرف الاستغناء عن الآخر رغم الملاحظات من جانب كل طرف تجاه الآخر، وبالتالي هي علاقات ثابتة لا تتغير بتغير القيادات وهي ممتدة لنصف قرن من الزمان رغم ما تمر به أحيانا من بعض الاختلافات التي تمر مثل إثارة ملف حقوق الإنسان مثلا.





ملاحظات على الرئيس ترامب

وأكد فى تصريح لفيتو أن هناك ملاحظتان على الرئيس ترامب؛ الأولى هي أن علاقته بالرئيس السيسي تتسم بالإيجابية بصفة عامة، وإن كنا نختلف معه بشأن القضية الفلسطينية وشرعنته للاستيطان وضم الجولان، لكن في المجمل العلاقة جيدة إلا إذا كانت له أفكارا أخرى غريبة كعادته، وهذا ما نخشاه، مثل تصريحاته بشأن بنما وكندا وغيرهما، وبالتالي لابد من الاستعداد جيدا لترامب وتوقع الملفات التى يمكن أن يثيرها وبلورة مواقف مصرية منها، خاصة وأن تصريحاته السابقة بأن مساحة إسرائيل صغيرة فيجب أن نضع ذلك في الحسبان.

مصر تعد رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط



وتابع: مصر تعد رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي متوقع التعاون والتنسيق مع مصر والرئيس السيسي في الملفات الخاصة بالمنطقة وعلى رأسها قطاع غزة، والذي بدأ بالدور المصري والجهود الدبلوماسية المصرية التي أدت إلى هدنة وقف إطلاق النار، وهناك الملف اللبناني والسوري، وبالتالي التعاون بين الرئيسين وارد بقوة كبيرة خلال المرحلة القادمة.

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