وزير الآثار أمام الشيوخ: تفعيل الرقابة الصارمة ينهي أزمة سوء معاملة السائحين

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم، الأمر الذي يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق.

مناقشة ملفات السياحة والآثار في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة طلبين للنهوض بقطاعي السياحة والآثار.

قطاع السياحة قائم على القطاع الخاص بنسبة 100%

وأوضح أن قطاع السياحة قائم على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هناك نقصا في عمليات التسويق، ودور الحكومة في إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.

الحكومة تقوم بدورها في الرقابة على القطاع السياحي

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بدورها في الرقابة وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، بينما لا تتدخل في بعض الأمور حرصًا على تحقيق المنافسة في القطاع السياحي.

وشدد وزير السياحة على ضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، موضحًا ضرورة أن يكون هناك عائد من القطاع السياحة في المناطق الموجودة فيه الأماكن السياحية.

موقف حل مشكلات التعامل مع السائحين

وحول سوء تعامل البعض مع السائحين، أكد أن حل هذا الأمر من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، موضحا أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الخاص في المواقع السياحية.

واعترض وزير السياحة، على ما ذكره بعض النواب في شأن التدريب للتعامل مع السائحين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالسلوكيات والقيم، قائلا: لذلك يتم التعامل مع التجاوزات من خلال تفعيل الرقابة.

التجاوزات في عمليات ترميم الآثار

وفيما يتعلق ببعض التجاوزات في التعامل مع الآثار، أشار إلى أن تماثيل قصر النيل على سبيل المثال ليست "آثار"، مؤكدا أن ما حدث ليس إلا عمليات غسيل للتنظيف من خلال محلول متعادل وبعدها مادة عازلة.

ولفت إلى أن البعض استغل ما حدث بصورة غير دقيقة، واتهم وزارة السياحة بالتقصير في ترميم الآثار.

وقال: “منذ 6 أشهر في الوزارة، لم أرى تسويقا سيئا عن السياحة المصرية إلا من مصر نفسها”، مؤكدا أن الصورة الذهنية عن مصر في الخارج جيدة للغاية.

واتفق وزير السياحة، على ما ذكره بعض النواب من مشكلات استقبال السائحين، لاسيما في المطارات وتكرار جملة "كل سنة وانت طيب" من بعض العاملين.

تداخلات كبيرة في صناعة السياحة بين الوزارات المختلفة

وأكد الوزير، أن هناك تداخلات كبيرة في صناعة السياحة بين الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم التعاون من أجل إزالة كافة العقبات.

وقال: “الصورة ليست سيئة كما يصورها البعض”، مؤكدا استقبال 15.7 مليون سائح العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الإنفاق جيدة، خصوصا وأننا ننظر للسياحة لحجم الإنفاق وليس عدد السائحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.