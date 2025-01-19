الأحد 19 يناير 2025
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التموين: تعميم أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات الفترة المقبلة

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

ٱكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تسعى إلى تعميم أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبل، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المناطق، بما يبرز جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم. 

وأشارت إلى أن هذه الأسواق تُعد من المبادرات الحيوية التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى دورها في التصدي للتضخم. 

وأضافت أن انتشار أسواق اليوم الواحد في المحافظات يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

وأعلنت وزارة التموين أنه تم افتتاح نحو 100 سوق لليوم الواحد حتى الأن، ومستهدف وصولهم إلى 200 سوق خلال الفترة المقبلة. 

وكانت آخر الأسواق التي افتتحتها أعلنت الوزارة عن افتتاحها، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية. 

وقال المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بأن السوق يوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتشمل اللحوم ومنتجاتها، الأرز، السكر، المكرونة، الخضروات، الفاكهة، والسلع التموينية الأخرى وأشار إلى أن السوق يعزز المنافسة بين التجار، مما يساهم في تقديم عروض وأسعار مناسبة.

وأضاف عبد الفتاح أن سوق اليوم الواحد لا يقتصر على مدينة المنصورة، بل تم تنظيمه في مدن أخرى بالمحافظة مثل “دكرنس، المطرية، شربين، بني عبيد، والجمالية”، حيث شهد نجاحًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين.

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أسواق اليوم الواحد السلع التموينية وزارة التموين

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