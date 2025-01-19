الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل روح جدو

روح جدو، فيتو
روح جدو، فيتو

ينتظر عشاق الدراما مسلسل جديد يضاف إلى قائمة مشاهداتهم وهو مسلسل روح جدو الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة وهو ثاني تجارب رنا رئيس في عالم البطولة المطلقة بعد مسلسل انترفيو.

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

وتم الانتهاء من تصوير المسلسل منذ عدة أشهر،  ومن المقرر عرضه قريبا عبر منصة شوفها وكذلك تطبيق Twist TV.

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أسلام إبراهيم انتصار عارفة عبد الرسول مسلسل روح جدو مسلسل انترفيو رنا رئيس

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