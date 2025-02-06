الخميس 06 فبراير 2025
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دين ودنيا

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

الشيخ يوسف محمد عضو
الشيخ يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، فيتو

أوضح الشيخ يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن على المسلم أن يستعد لشهر رمضان قبل قدومة، ولذلك يعد شهر شعبان هو السنة القبلية التي على المسلم أن يستغلها في استقبال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن أعظم عبادات  شهر رمضان وهي الصيام، ولذلك سن النبي - صلى الله عليه وسلم- الصيام في شعبان وكان يصوم غالبية الشهر، وعندما سئل عن ذلك قال “ ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم” 

كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 

وأضاف “ يوسف” لـ “فيتو” أنه إذا أراد المسلم ان يستغل شهر شعبان في الاستعداد لشهر رمضان فعليه أولًا أن يخلي قلبه من الرذائل، فلا بد من تخليه من الشحناء والبغضاء وأي شيء يخالف تعليمات الله.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن يستحب للمسلم أيضَا أن يكثر من قراء القرآن الكريم في شهر شعبان، لافتا إلى أنه يجب علينا الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالفرح والسرور.

 

 

 

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